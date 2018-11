Aveva esagerato con l'alcol Donna di 40 anni trovata a terra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di concitazione quelli vissuti ieri sera nella stradina che da piazza della Repubblica scende in direzione del porto con una donna di 40 a terra per un abuso di alcol. I passanti si sono accorti del malessere della donna e hanno attivato i soccorsi: sul posto la Croce Gialla, l'automedica e una volante quella questura con la signora che è stata portata in codice giallo all'ospedale di Torrette.