Aveva bevuto troppo patente ritirata â€‹e auto sequestrata ad un 44enne

JESI - Controlli e altre sanzioni: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica un uomo di 44 anni residente a Belvedere Ostrense. L'uomo controllato alle 3.30 di domenica in via Coppetella di Jesi, alla guida di unaa Golf, veniva trovato positivo all’accertamento alcolimetrico con un tasso pari a 2,20 g/l. La patente di guida veniva ritirata e l’automezzo sequestrato.