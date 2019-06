Aveva allestito un'officina a cielo aperto sotto l'asse Tunisino denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Denuncia per un tunisino di 55 anni regolare con le norme sul soggiorno che, nel pomeriggio di ieri, è stato notato dagli agenti delle Volanti della Questura dorica mentre riparava il motore di un’auto nella zona del parcheggio sottostante ai piloni dell’Ass-Nord Sud di via Paolucci.Nel corso del controllo gli agenti appuravano che l’uomo aveva posto in opera un’officina meccanica a cielo aperto in quanto aveva tre auto in riparazione, cric idraulici, componentistiche meccaniche, attrezzi, pezzi di motore e, soprattutto, olio motore e liquidi refrigeranti sparsi un po’ovunque. L’uomo è stato denunciato e tutti i contenitori dei liquidi combusti sono stati recuperati da Ancona Ambiente.