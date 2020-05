Autostrada A14, tratto tra due caselli chiuso per lavori da domenica. Ecco gli orari

Ultimo aggiornamento: 11:26

ANCONA - SullaBologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione della linea elettrica, previsti in orario notturno, nelle tre notti consecutive di domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 maggio, con orario 22-6, sarà chiuso il tratto compreso tra Montemarciano e Ancona nord, verso Ancona/Pescara e in direzione di Bologna.In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: in direzione di Ancona/Pescara: per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Montemarciano, seguire le indicazioni per Chiaravalle/Ancona, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Ancona nord; per i mezzi pesanti, anticipare l'uscita alla stazione di Senigallia, immettersi sulla SS16 adriatica verso Ancona, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Ancona nord. in direzione di Bologna: per i veicoli leggeri, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Ancona nord, seguire le indicazioni per Chiaravalle e poi per la A14, con rientro alla stazione autostradale di Montemarciano ; per i mezzi pesanti, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di, immettersi sulla SS16 adriatica verso Pesaro, con rientro sulla A14, alla stazione autostradale di Senigallia.