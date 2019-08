Automobilisti fermati e multati: una macchina è stata sequestrata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Tre giovani automobilisti sono stati multati dai carabinieri di Fabriano. Un 32enne del posto, già denunciato per guida in stato di ebbrezza, non ha tenuto l’auto custodita all’interno della propria abitazione: il mezzo è stato fermato a Sassoferrato e alla guida c’era un suo amico. L’auto aveva effettuato più di 100 km dalla data dello stop imposto dai militari. L’utilitaria è stata sequestrata e lui è stato multato. Sanzione amministrativa anche a un 30enne di Fabriano che alcune notti fa transitava in via Dante con una macchina immatricolata in Francia. Il mezzo è stato sequestrato, per lui multa da 500 euro. Venerdì notte un 24enne di Macerata è stato sorpreso alla guida di una CitroeN Berlingo, in via Gigli, con un tasso alcolemico a 0,78 grammi su litro. E’ scattata la multa e la sospensione della patente per 3 mesi.