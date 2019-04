Auto tampona uno scooter ragazzo di 18 anni portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Momenti di paura questa mattina intorno alle 9 quando un'auto ha tamponato uno scooter all'incrocio tra via Esino e via Metauro. Immediati i soccorsi, sul posto la Croce Gialla e i carabinieri per gestire anche la viabilità. Portato all'ospedale di Torrette un ragazzo di 18 anni, le sue condizioni non sono gravi.