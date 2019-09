Auto sommersa dall'acqua nel sottopasso I vigili urbani si tuffano e salvano due uomini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Spavento, paura, sollievo e poi anche un tasso etilico particolarmente ampio. Imboccano con l’auto il sottopasso di Vallemiano e rimangono bloccati dall’acqua piovana, una situazione che con il passare dei secondi si fa sempre più difficile con due uomini di nazionalità peruviana che non riescono a uscire. Immediato l'intervento della polizia municipale con gli agenti che si sono tuffati riuscendo ad aprire l’auto che sie ra in buona parte riempita d’acqua con i due peruviani che sono usciti dal portellone posteriore. Poi la sorpresa: uno dei due peruviani, il conducente della Fiat Punto era alterato, dai controlli è emerso un tasso alcolemico elevato situazione questa che ha fatto inevitabilmente scattare la denuncia per guida in stato d'ebbrezza.Altri disagi in diversi punti nella città con allagamenti alla Baraccola e in via Marconi dove sono "saltati" alcuni tombini situazione che si è verificata anche a Palombina.