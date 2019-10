Auto si sfrena e travolge il conducente Gravi un 29enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - È stato ricoverato a Torrette un anconitano di 29 anni vittima di un incidente nel primo pomeriggio di ieri in via Angelini. Il ragazzo si è accorto che la sua Mercedes si era sfrenata e aveva cominciato a muoversi. Ha cercato quindi in tutti i modi di bloccarla salendo al volo sull’auto che però è finita contro un palo. L’urto e l’esplosione dell’airbag lo hanno ferito gravemente. La centrale operativa del 118 ha coordinato i soccorsi e il giovane è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette. Ha riportato fratture al volto e alle braccia, è grave ma non in pericolo di vita.