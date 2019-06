Auto piombata contro un’abitazione: la pensionata è ancora in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FILOTTRANO - Restano gravi le condizioni della pensionata di 82 anni (E.R.) ferita nell’incidente di sabato mattina in cui ha perso la vita il marito Francesco Luccioni di 84 anni. La donna si trovava alla guida della Panda quando ha perso il controllo finendo contro il muro di un’abitazione tra via Vittorio Veneto e via dell’Industria. Il marito che era sul sedile del passeggero è morto poco dopo a Torrette, dove si trova la moglie ricoverata in Rianimazione. Pare che la donna abbia detto di aver perso il controllo per un problema ai freni. Choc a Filottrano dove Luccioni era conosciuto per essere stato un collaboratore scolastico.