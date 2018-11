Auto d'epoca che show sul Conero: c'è pure il logo della Croce Gialla

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - È partito il trofeo del monte Conero per auto d' epoca. Le prime prove speciali al parcheggio di Portonovo, alle 19 invece speciale lungo la salita che porta a monte Conero a velocita imposta. Le auto hanno il logo della Croce Gialla che sarà presente questa sera dalle 19 in poi per l'assistenza alla manifestazione. Tra le auto da segnalare otto Ferrari che fanno parte del club di Maranello.