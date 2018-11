Attraversa la strada studente falciato da un’auto diciottenne in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Stava attraversando la strada vicino alla sua scuola, quando è stato investito da un’auto che non ha fatto in tempo a frenare. L’ottantenne alla guida, forse non si è accorto in tempo di quel ragazzo che stava passando e lo ha travolto. Allarme ieri verso le 11 lungo viale Verdi alla rotatoria con viale Papa Giovanni XXIII, di fronte al liceo scientifico “Da Vinci”. L’investimento si è verificato nei pressi dell’attraversamento pedonale.A restare ferito uno studente jesino di 18 anni, che mentre attraversava la strada è stato investito da una Lancia Y condotta da un uomo classe 1938 di Jesi. Il pensionato, illeso, ha chiamato subito aiuto al 118. Il ragazzo è finito sul cofano della vettura ed è stato sbalzato violentemente a terra. Per fortuna era cosciente. Immediato l’allarme al 118 anche da parte di altri automobilisti che loro malgrado si sono trovati sul luogo del sinistro. Il giovane è stato soccorso dai sanitari dell’automedica del 118 e della Croce verde che lo hanno trasportato in codice rosso per la dinamica al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani di Jesi dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari del caso. Il ferito era cosciente e dolorante. Sul posto, per ricostruire la dinamica del sinistro e per effettuare i rilievi di legge, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che dovranno stabilire le responsabilità. Le condizioni del ragazzo non dovrebbero comunque destare preoccupazione.