Attraversa e viene travolto Ematoma alla testa Un 19enne in Rianimazione

ROSORA - Investito da un’auto, gravissimo un ragazzo di 19 anni di Rosora. Il ragazzo uscito dal lavoro ai “Giardini di Planio”, dopo una serata con i colleghi, era stato lasciato in via Clementina da un’amica, nei pressi di casa del nonno. Attraversando la strada, verso le 5 di ieri, dietro una semicurva, è stato investito dall’utilitaria di un 24enne di Serra San Quirico.Il 19enne ha sfondato il parabrezza con la testa. L’altro s’è fermato ma non ha chiamato il 118, sembrava che l’investito fosse cosciente e non avvertisse i dolori. Solo andando a casa, il nonno vedendolo in quelle condizioni lo ha portato al pronto soccorso di Jesi, dove gli esami strumentali hanno mostrato un ematoma cerebrale molto vasto, tanto da trasferirlo a Torrette in codice rosso. Ieri è stato operato e ora è in coma farmacologico in Rianimazione. Il 24enne, una volta a lavoro s’è fatto prendere dai dubbi e ha chiamato il 112 raccontando dell’investimento. Auto sotto sequestro.