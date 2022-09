PESARO - All’esterno di Villa Imperiale, le auto con dentro gli invitati al matrimonio di Gimbo e Chiara sono arrivate ieri pomeriggio lungo la salita del San Bartolo, un po’ alla volta. Alla spicciolata rispetto l’ora fatidica fissata alle 17. In alcuni momenti, si è creata anche una coda, seppur di pochi istanti, in attesa di varcare il cancello mentre un meteo umorale ha concesso tregua dalla pioggia.

APPROFONDIMENTI PESARO Matrimonio dell'anno a Pesaro: Gimbo e Chiara sposi LE NOZZE Matrimonio Tamberi, l'arrivo degli ospiti a Villa Imperiale di Pesaro

Blindatissima la cerimonia e il ricevimento, blindate anche diverse vetture con gli ospiti vip, alcune delle quali con i vetri oscurati. Ma c’è chi, come Marcell Jacobs, il velocista oro olimpico a Tokyo e agli europei di Monaco nei 100 metri, ha abbassato il finestrino: «Sono veramente felice per loro, questo amore va avanti da tantissimi anni, lei lo segue ovunque, si vede che sono tanto uniti e per questo sono contento». Così come il presidente del Coni Giovanni Malagò che ha pernottato a Pesaro e si fermerà anche oggi per un evento istituzionale: «Aspettiamo i figli, perchè promettono molto bene». Molto emozionato il fratello della sposa, Pierfrancesco Bontempi, testimone di nozze: «Non vedevamo l’ora, aspettavamo questo momento da tanti mesi, lo progettiamo da un anno, finalmente è arrivato».

Gli invitati

Tra i primi ad arrivare a Villa Imperiale, il sindaco Matteo Ricci, che ha officiato il rito civile: «Con Tamberi ci siamo incontrati solo una volta alle final eight a Pesaro, un ragazzo molto gioviale, alla mano. La wedding planner ha preparato una cosa non da poco, molto impegnativa ed emozionante. Io farò un mio saluto finale con la città. Abbiamo portato agli sposi una ceramica di Rossini, come regalo della Capitale della Cultura. Un grande campione, conosciuto in tutto il mondo, che porta gloria ai colori dell’Italia, ha scelto Pesaro per sposarsi a Villa Imperiale, uno dei luoghi più belli che abbiamo. Per me è un onore poter celebrare il matrimonio di un grande campione marchigiano».

Tra i politici anche il vicepresidente della Regione e assessore Mirco Carloni. Filippo Tortu, vincitore della 4x100 ai Giochi di Tokyo, si è presentato emozionatissimo: «Sì, perché conosco entrambi da una vita. Una bellissima giornata». Bebe Vio, la campionessa paralimpica di fioretto, arrivata in taxi, non si è concessa ai fotografi e giornalisti. Sono arrivate diverse auto con amici degli sposi, tutti raggianti per il matrimonio. All’esterno di Villa Imperiale, anche un gruppetto di tifosi di Gimbo: «Non l’ho mai visto dal vivo - dice una signora fan di Tamberi - solo in televisione. Ho seguito tutte le sue imprese sportive, in realtà mi piace l’atletica in generale, ma sapevo che Gimbo si sposava a Pesaro, nella mia città, sono venuta a vedere. E sono contenta».