ANCONA In quei piatti gustarono moscioli e scampi gli ex presidenti della Repubblica Pertini e Scalfaro, i premier Moro e Craxi, grandi imprenditori tra cui Agnelli, Pininfarina e Berlusconi, cantanti come Morandi, Dalla, Renato Zero e Kylie Minogue, big dello spettacolo e stilisti vip. Il celebre servizio di porcellana, con inciso il marchio dell’ex ristorante Il Passetto, ora è in vendita: il ricavato verrà devoluto al 100% alle Patronesse del Salesi.

L’iniziativa è stata lanciata da Unicorn, la community del giovane imprenditore Angelo Abate che ha rilevato la gestione dell’iconica struttura cilindrica con affaccio sul mare, realizzata nel 1949, dove agli uffici per società e start-up è stata affiancata l’attività di ristorazione, con Hush che propone sushi nel roof-top panoramico, e Acqua & Sale, specializzato in portate di pesce. L’asta di beneficenza si terrà domenica dalle 10 alle 19. «Un’occasione unica per rivivere le emozioni del vostro matrimonio, evento, battesimo o altro in quel luogo magico che una volta era il ristorante Passetto - scrivono gli organizzatori -. La filosofia di Unicorn deve essere da esempio per vecchie e nuove generazioni: vogliamo ispirare gli altri ad essere migliori, a rispettare, ad aiutare. Per questo ci sarà un’intera giornata di beneficenza e il 100% dell’importo sarà devoluto alle Patronesse per aiutare i bambini del Salesi». Verranno messi in vendita i piatti originali in porcellana, griffati Passetto (marchi azzurri e marroni), utilizzati per anni dal ristorante che ha scritto la storia di Ancona, al prezzo minimo di 20 euro. Chi acquisterà il servizio intero da 6 riceverà una pirofila in omaggio. L’asta sarà seguita da una cena-evento, dalle 20 alle 23 (su prenotazione, prezzo fisso 40 euro) con un menù amarcord di pesce o carne e un talk show che sarà come un tuffo nel passato.



Tra gli ospiti della serata, presentata dal giornalista Andrea Carloni, interverranno Ideale Carini e Giancarlo Magnarelli, il collaudato tandem che per 37 anni rese celebre l’ex ristorante, dove amava sedersi anche Ave Ninichi ogni volta che tornava nella sua città. Si ripercorrerà la storia del Passetto, tra aneddoti e ricordi, per celebrare il locale-simbolo di Ancona, passato di recente in mano all’ambizioso e giovane staff di Unicorn.