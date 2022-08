Assistenza medica a Senigallia in 2 postazioni: servizio garantito fino al 15 settembre, ecco quanto pagheranno i turisti

SENIGALLIA Servizio di assistenza medica domiciliare e ambulatoriale anche ai turisti, fino al 15 settembre, garantita dall'Area Vasta 2 a Senigallia. Le postazioni sul lungomare saranno due: all'altezza del «Ritz» e «Darsena». Entrambe le sedi saranno funzionanti fino al 21 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Dal 22 agosto al 15 settembre l'apertura zona «Ritz» dalle 9 alle 12 e alla «Darsena» dalle 15 alle 18.

Gratis per i marchigiani

Il servizio è gratuito per gli assistiti residenti nell'ambito della Regione Marche. Le visite domiciliari vanno richieste esclusivamente ai numeri 348.8932941 o 348.8932942. Per le prestazioni agli assistiti fuori regione viene applicato un costo di 25 euro per visita domiciliare e di 15 euro per visita ambulatoriale. Tutti gli assistiti possono rivolgersi ai medici di medicina generale nelle ore di loro attività. In tal caso, come previsto per gli assistiti fuori Regione, verranno applicate le tariffe di 25 euro per visita domiciliare e 15 euro per visita ambulatoriale, tariffe stabilite dall'art. 57 dell'A.C.N. del 23.03.2009