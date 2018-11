Assalto alle zona industriale Raffica di colpi in 4 aziende Rubate anche le moto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

JESI - Raid ladresco nella notte tra la zona industriale di Jesi e quella di Monsano. In azione una banda di professionisti ben organizzati, che sono andati a colpo sicuro seguendo una mappa delle aziende da visitare scegliendo prima quelle dove potevano trovare arnesi da scasso da usare per forzare cancelli e porte. Quattro le aziende, ma la lista potrebbe essere più lunga. In altre non sono riusciti a entrare o non hanno trovato nulla da rubare. Ladri informati, perché alle Arti Grafiche Ricciarelli di via Sant’Ubaldo a Monsano erano stati appena il 10 ottobre scorso, portando via mezzi e computer per un danno che sfiorava i 100.000 euro.