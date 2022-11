ARCEVIA Giallo sull’asfalto bagnato da diversi giorni in via Tito Rocchi ad Arcevia. La gente è preoccupata e sui social chiede cosa stia accedendo. «Abbiamo avvisato Viva Servizi appena si è presentato il problema, chiedendo un intervento – spiega Dario Perticaroli, sindaco di Arcevia -, ho sollecitato anche oggi (ieri ndr). Si sono attivati e stanno cercando di capire cosa sia accaduto. La situazione è sotto controllo». Non sembra una tubatura rotta ma fino a ieri non era certo cosa fosse accaduto. L’asfalto si presentava bagnato come se da sotto il manto stradale arrivasse dell’acqua. La situazione è monitorata costantemente. Viva Servizi si è subito attivata e se ancora il problema non è stato risolto è perché ci sono delle verifiche in corso volte appunto a capire cosa sia successo.