Ascensore rotto nella casa popolare: inquilina in carrozzina chiede aiuto

OSIMO - Impossibilitata a camminare per un problema ad una gamba, si ritrova a vivere in un casa popolare all’ultimo piano di una palazzina con ascensore rotto e centralina condominiale della caldaia che funziona a singhiozzo, costringendo i residenti ad arrangiarsi per scaldare l’acqua. Angela De Fusco, 44 anni, casertana ma da 14 anni residente a Osimo vive con il marito e la figlia minore in via Don Lorenzo Milani, rione Sacra Famiglia dove si trovano diverse palazzine Erap.