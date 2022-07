Ubriaco e senza patente su un'auto rubata, muratore inseguito e arrestato da carabinieri

MONTEMARCIANO - Nella notte i carabinieri di Montemarciano hanno arrestato un uomo di 34 tre anni, originario del Marocco, domiciliato a Montemarciano, dove lavora per una ditta edile, per i reati di furto e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo era stato controllato nella serata in via Alberici a Montemarciano , notato alla guida di una Renault Clio. Alla vista della pattuglia dei carabinieri si era dato alla fuga a gran velocità, violando ripetutamente le norme del codice della strada.

L'inseguimento

I militari lo hanno inseguito e lui alla fine ha abbandonato la macchina per scappare a piedi. Successivamente rintracciato nell’abitazione in cui è domiciliato, ha nuovamente cercato di fuggire e dopo una breve colluttazione è stato bloccato e condotto in caserma. Dagli accertamenti fatti poco dopo emerso che la macchina che stava guidando era stata rubata, inoltre guidava senza patente perché mai conseguita ed era in stato di ebrezza, perché trovato con un tasso di 0,85 g/L di alcool nel sangue. Questa l’udienza di convalida.