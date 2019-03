Arresto cardiaco dopo aver preso farmaco Col fiato sospeso per un ragazzo di 27 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Con il fiato sospeso per un giovane di 27 anni. Il ragazzo intorno alle 14 ha accusato un arresto cardio circolatorio nella sua abitazione nella zona di via De Gasperi, immediata la richiesta di soccorso. Sul posto a sirene spiegate l'automedica, la Croce Gialla e anche la macchina con il rianimatore, saggia scelta dell'operatore che ha subito capito già al contatto telefonico la drammatica situazione che si stava consumando. Difficile capire cosa possa aver provocato questo malore, forse l'assunzione di un farmaco. Momenti terribili quelli vissuti nella casa con 40 minuti di massaggio cardiaco e la terapia farmacologica che hanno poi permesso ai sanitari di trasportare il 27enne all'ospedale in Torrette in codice rosso.