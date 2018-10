Arrestato 39enne trovato in possesso di cocaina e bilancino di precisione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGUGLIANO - Nel pomeriggio di venerdì i carabinieri della Stazione di Agugliano hanno arrestato nella flagranza del delitto di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 39enne del luogo, sorpreso in centro durante l’esecuzione di un servizio di controllo del territorio finalizzato anche alla repressione del traffico di stupefacenti, mentre deteneva circa 4 grammi di cocaina, sostanze da taglio, una bilancina elettronica di precisione e materiale per la confezione di dosi.A seguito dell’ulteriore perquisizione domiciliare a carico dell'uomo, i militari rinvenivano altre due bilancine di precisione ed altro materiale per la preparazione di dosi. Al termine delle formalità di rito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, l’arrestato è stato condotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida celebrata sabato mattinao presso il Tribunale del capoluogo dorico, che ha convalidato l’arresto ed applicato al 39enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.