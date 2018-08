Arrampicata-choc Climber di Moie precipita da 7 metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’escursione per praticare la disciplina di cui è appassionato, l’arrampicata, si è conclusa all’ospedale per un uomo residente a Moie. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì a Pioraco in una parete attrezzata per le arrampicate. Il climber, che aveva raggiunto la parete con alcuni amici, sarebbe scivolato nella fase della discesa e sarebbe precipitato da un’altezza di circa sette metri. Subito è scattato l’allarme, sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 che viste le condizioni hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza per il trasporto all’ospedale regionale di Torrette. Il ferito avrebbe riportato diverse fratture ma ritenute non tali da far temere per la sua vita.