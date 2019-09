Arraffa al market 5 bottiglie di vino Scoperto e denunciato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Ruba cinque bottiglie di vino al supermercato, la vigilanza lo scopre e chiama i carabinieri. Un 49enne originario del Camerun e residente a Falconara è stato denunciato per furto dai militari di Fabriano. È stato sorpreso, nel pomeriggio di sabato, a rubare al supermercato IperSimply, quartiere Santa Maria. L’uomo, con un borsone, è entrato nel market e si è diretto nel reparto vini. Qui ha preso 5 bottiglie del valore di 50 euro e le ha sistemate nel borsone. È stato notato dagli addetti alla vigilanza che hanno chiamato i carabinieri. L’uomo si è messo a correre per uscire dal supermercato e far perdere le sue tracce, ma è stato fermato, alcuni minuti dopo, dai militari della compagnia di Fabriano a poche centinaia di metri di distanza. È stato perquisito: all’interno del borsone sono state rinvenute le cinque bottiglie di vino appena rubate.