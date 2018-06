Frontale tra due auto La conducente portata a Torrette in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Frontale, causa maltempo, ad Argignano di Fabriano questa mattina alle ore 11. Per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente due autovetture condotte da due donne di Argignano ed Esanatoglia. I vigili del fuoco hanno estratto da una vettura la conducente di 56 anni, il personale del 118 hanno stabilizzato l’infortunata, dopo circa sessanta minuti è stata trasportata in eliambulanza in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. L’altra donna, una ragazza di 21 anni, invece, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Profili di Fabriano. Non è il pericolo di vita. Terminate le operazioni di soccorso i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza lo scenario dell’incidente. La strada per circa due ore è rimasta chiusa al traffico.