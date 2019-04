Vuole lanciarsi dal ponte dei suicidi: salvata da carabiniere e passante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCEVIA - Salvata in extremis da un carabiniere ed un passante una donna che ieri mattina ha tentato il suicidio dal ponte Marconi. La signora di mezza età residente ad Ostra Vetere è stata notata parcheggiare la macchina in prossimità del ponte e poi avviarsi a piedi. Un uomo l’ha seguita con lo sguardo preoccupato. Nel frattempo si è fermato anche un militare. I due si sono diretti verso la donna che faceva avanti e indietro sul ponte, a ridosso del parapetto come ad attendere il momento giusto per buttarsi.A quel punto sono intervenuti, l’hanno avvicinata e accompagnata verso la macchina in attesa che arrivasse l’ambulanza. La signora, presa da un momento di sconforto, voleva farla finita. L’indifferenza dei passanti in questo caso le avrebbe permesso di compiere il gesto estremo. La comunità di Arcevia invece è molto coesa e solidale e subito il primo campanello di allarme, la macchina parcheggiata e lei che si avviava a piedi verso il ponte, ha fatto scattare una reazione, fondamentale per garantirne la sua incolumità.