Donna perde il controllo dell'auto e si rovescia nel campo: portata al pronto soccorso

ARCEVIA - Un grande spavento: i vigili del fuoco sono intervenuti alle 16.15 in località Montale nel comune di Arcevia per un incidente stradale. Per cause ancora in fase di accertamento la conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo rovesciandosi nel campo adiacente alla strada. La ragazza è stata accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Senigallia per accertamenti, le sue condizioni non destano comunque preoccupazione. La squadra di Arcevia intervenuta con un’autobotte ed un mezzo 4x4 ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona.

