ARCEVIA - La frazione di Castiglioni isolata telefonicamente da un mese, i cittadini protestano e con loro anche il sindaco che non sa più a chi appellarsi per farsi ascoltare. «Mi faccio portavoce di un problema che riguarda almeno 300 abitanti dell’entroterra senigalliese – racconta Giancarlo Rossi -. Da oltre un mese i telefoni di una frazione di Arcevia, Castiglioni nella fattispecie, hanno smesso di funzionare. Segnalazioni e proteste sono state elevate ininterrottamente a tutti i relativi gestori. E’ un disservizio e una vergogna. Ogni giorno siamo ubriacati di pubblicità, che ci propinano servizi ultraveloci e ultramoderni quasi in regalo, ma evidentemente oggi ai gestori, che incassano un fisso mensile, non conviene effettuare le riparazioni. Dopo un mese di proteste non si possono sottacere queste vergogne. Non è possibile nel terzo millennio sopportare tali inefficienze».

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI L'affare dell'anno era una mega truffa: i carabinieri denunciano 5 persone che hanno raggirato tre anconetani su Internet



Problemi simili ci sono stati a Nidastore e San Pietro dove, dopo tanti solleciti, la soluzione è stata trovata ma, a quanto pare, non si trova il modo di riparare i cavi nei pali, parzialmente divelti, di Castiglioni. «Non so quante segnalazioni ho già fatto – commenta Dario Perticaroli, sindaco di Arcevia -, sono riuscito anche a parlare con un dirigente della Telecom, tramite la protezione civile nazionale, ma io più che segnalare non posso fare, non posso entrare nella Telecom e disporre l’intervento urgente che si occorre».

Il primo cittadino continua a segnalare a oltranza il disservizio, finchè qualcuno prima o poi lo ascolterà. «Il grosso del problema è stato a Nidastore e San Pietro – aggiunge il sindaco Perticaroli – dove per fortuna siamo riusciti a risolverlo, non senza fatica. Molti pali sono mezzi divelti per via delle abbondanti piogge e a Castiglioni ce n’è uno con un filo che pende sulla carreggiata, anche pericoloso. E’ necessario intervenire».