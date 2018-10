La tragica alba di Dino: scavalca il parapetto e si lancia nel vuoto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ARCEVIA - Costernazione e tanta tristezza nel centro montano dove il ponte della morte ha fatto un’altra vittima nelle prime ore di ieri mattina. Un uomo di 63 anni, Dino Consonni, residente con la moglie a Chiaravalle ma originario di Ancona, è volato giù dal cavalcavia purtroppo famoso per le tragedie che si sono consumate nel tempo. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Fabriano, Consonni ieri mattina è uscito di casa verso le 5,30 come ogni tanto era solito fare, ed è andato ad Arcevia con la sua auto. Si presume che sia arrivato poco dopo l’alba e subito dopo ha deciso di chiudere così tragicamente la sua esistenza. Evidentemente determinato nella sua volontà di farla finita, è salito sul viadotto lasciando il suo fuoristrada prima della fine del ponte sul lato destro in direzione Senigallia.