Il sindaco vuole installare le barriere anti suicidi sul ponte "maledetto"

ARCEVIA - Buone nuove per il famigerato ponte Marconi. Al riguardo l’amministrazione comunale sta mettendo a punto un progetto per istallare una protezione sul ponte al fine di scongiurare altri gesti estremi. I tragici eventi accaduti negli ultimi mesi - due persone che si sono gettate dal viadotto per togliersi la vita - hanno sconvolto molto la comunità locale che pretende una risposta in tempi brevi e che sia il più possibile risolutiva, pur consapevole della complessità dell’intervento, che non deve inficiare la sicurezza Il sindaco Bomprezzi spiega: «Ora la questione è quella di posizionare barriere protettive che scoraggino eventuali gesti volontari estremi. Non è semplice, visto che non si deve rischiare di caricare il ponte di pesi e sollecitazioni tali da creare altri pericoli».