Arcevia: si cappotta con l'auto, conducente portato in ospedale

ARCEVIA - Spavento poco dopo le 14,30 ad Arcevia con un'auto per cause in fase di accertamento che si è capottata e con il conducente subito soccorso dal 118 che ha riportato un trauma cranico. Le sue condizioni non sono gravi, l'uomo è stato portato per tutti i controlli del caso all'ospedale di Torrette.

