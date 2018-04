Posta a ostacoli: ora la consegna viene effettuata a giorni alterni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCEVIA - Il problema dei tagli riaffiora ciclicamente nel centro montano, un Comune con 18 frazioni e nove castelli che conta una grande estensione territoriale di ben 126 kmq terzo della provincia di Ancona dopo Fabriano e Sassoferrato. Ora è la volta delle Poste. Da aprile il postino non passerà più tutte le mattine ma recapiterà la corrispondenza a giorni lavorativi alterni, dal lunedì al venerdì su base bi settimanale: lunedì, mercoledì e giovedì nella prima settimana ed il martedì e giovedì nella successiva.«Tale nuova modalità di recapito – evidenzia Poste Italiane – trova fondamento nel quadro regolatorio che si inserisce nel processo di revisione del servizio postale universale, volto a rendere sostenibile la fornitura del servizio in un mercato caratterizzato da un trend decrescente dei volumi postali e dal cambiamento delle esigenze della clientela in termini utilizzo dei prodotti postali. Il nuovo modello - precisa Poste Italiane – interesserà anche la raccolta degli invii postali dalle cassette d’impostazione site nello stesso Comune che verrà effettuata con la medesima frequenza, invariate le modalità di raccolta degli invii postali presso gli uffici postali del Comune».