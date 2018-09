Machete da mezzo metro in auto. «E' per difesa»: casalinga denunciata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCEVIA - Una donna di Arcevia è stata sorpresa al volante della sua macchina, a Sassoferrato, con un machete con una lama lunga 47 centimetri. «Bisogna essere pronti a tutto e difendersi anche da soli» la giustificazione della casalinga alle domande dei carabinieri circa il motivo per cui stava viaggiando con un oggetto del genere al seguito. L’arma, mezzo metro più il manico, non è passata inosservata alla pattuglia che stava effettuando il controllo dei documenti. La donna di 54 anni, casalinga, originaria del nord Italia ma da tempo residente ad Arcevia, è stata denunciata per porto abusivo di armi atte ad offendere.