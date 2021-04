Arcevia in lutto: domani l'ultimo saluto al farmacista Pagliarini, una delle figure storiche del paese

ARCEVIA - In lutto la comunità di Arcevia per la scomparsa del dottor Domenico Pagliarini, storico farmacista. Per tanti anni aveva infatti gestito la farmacia di Corso Mazzini nel cuore del paese. Tutti lo conoscevano perché almeno una volta erano andati a comprare una medicina o anche solo a chiedere un consiglio per qualche lieve malessere. Aveva 78 anni. Da qualche tempo lottava contro una malattia che ieri, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Nativo di Arcevia, aveva sempre vissuto e lavorato nel comune che gli aveva dato i natali e dove è anche morto. La salma si trova nella camera mortuaria dell’ospedale di Arcevia, dove ieri è deceduto, e sarà disponibile alle visite dalle 8.30 di oggi. I funerali si terranno domani alle 15.30, con rito cattolico, presso la chiesa di San Francesco di Piazza di Arcevia. Seguirà la tumulazione nel cimitero cittadino. Domenico Pagliarini lascia la figlia Lucia, farmacista come lui. Fino a poco tempo fa ha gestito l’attività di famiglia.

«E’ una grande perdita per la nostra comunità – le parole del sindaco Dario Perticaroli -, il dottor Pagliarini è stato per tanti anni un punto di riferimento, sempre disponibile, attento e scrupoloso verso la sua comunità. E’ stato un grande professionista. Non possiamo che ringraziarlo, porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia». Molti i messaggi di cordoglio comparsi sui social ieri pomeriggio, non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa. Il farmacista era davvero molto stimato. «Una grande persona, ho avuto il piacere di conoscerlo. Abbiamo condiviso momenti indimenticabili». Scrive un cittadino tra i numerosi messaggi di condoglianze e ringraziamenti scritti per lui.

