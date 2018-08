Ladri spietati in tre scuole â€‹arraffano 300 euro e tredici computer

di Gino Felicetti

ARCEVIA - I soliti ignoti mercoledì notte hanno visitato le scuole del capoluogo montano mettendo sottosopra i locali bissando l’irruzione del 2016. I ladri hanno fatto irruzione nei plessi della primaria, della media e dell’Ipsia. Hanno divelto porte, scardinato una cassaforte e rovistato in tutte le stanze. In base alle prime indagini dei carabinieri i malviventi sarebbero entrati da un ingresso secondario al fianco della palestra. Hanno agito in piena notte in quanto nella sede si è svolto il convegno nazionale di storia. Da una prima stima oltre agli ingenti danni sono stati portati via 13 computer e circa 300 euro.