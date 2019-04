I ladri sommellier rompono la finestra e portano via le bottiglie di spumante

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCEVIA - Ladri in fuga con due bottiglie di spumante e forse anche una catenina d’oro che non è stata ancora trovata. Il furto è avvenuto venerdì sera in un’abitazione di via San Giovanni Battista, località Conce, ad Arcevia. I proprietari, una giovane coppia, sono usciti alle 19 e rientrati alle 21. Si sono subito accorti del furto subito perché avevano la casa a soqquadro. I malintenzionati per entrare hanno rotto la finestra del bagno poi, terminato il colpo, sono scappati verso i campi. Probabilmente cercavano soldi che non c’erano visto il caos creato. All’appello mancavano di sicuro due bottiglie di spumante e forse una collana in oro che non è stata trovata nell’immediatezza. La coppia si è riservata di controllare meglio prima di formalizzare la denuncia ai carabinieri.