Ladri scatenati e affamati Fanno razzia di polli e svuotano il congelatore

ARCEVIA - Due furti ad Arcevia, nelle frazioni di Magnadorsa e Collaprico, un colpo ad Ostra Vetere in via Cona e l’ultimo in ordine di tempo a Corinaldo in via San Bartolo. Si allunga l’elenco delle abitazioni prese di mira dai ladri nell’hinterland senigalliese. Non solo soldi e gioielli. Negli ultimi episodi è stato ripulito anche un congelatore, come accaduto giovedì in pieno giorno a Corinaldo. I cittadini hanno segnalato anche il furto di conigli e polli dalle gabbie nel cortile. Mercoledì sera è stata la volta di Ostra Vetere. Una famiglia, rientrando nella sua casa di via Cona, ha scoperto che qualcuno era passato prima di loro. I proprietari hanno chiamato i carabinieri arrivati sul posto per effettuare un sopralluogo.