I carabinieri recuperano la "Madonna con Bambino" del '700 rubata

ARCEVIA - I carabinieri recuperano un'opera d'arte rubata ad Arcevia nel 2014Si tratta di una "Madonna con Bambino", un olio su tela del 700 della Scuola Napoletana, trafugata cinque anni fa da una casa nobiliare di Arcevia. Si tratta di una delle opere recuperate nell'ambito di un'operazione dei carabinieri del nucleo Tutela patrimonio culturale di Cosenza supportati da quelli del Nucleo di Napoli nell'ambito di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria che ha sgominata una banda attiva tra Napoili e il bresciano. Cinque persone ai domiicliari e 20 perquisizioni. Le opere rubate erano commercializzate da antiquari compiacenti o epsortate per essere vendute in fiere di settore in Francia.