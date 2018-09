La borsa cade in una zona inaccessibile: servono tecniche Saf per il recupero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARCEVIA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 11 circa ad Arcevia in via Mura per recuperare una borsa contenente documenti ed effetti personali. Il proprietario della borsa, che era caduta accidentalmente, ha provato ha recuperarla senza successo perché la zona sottostante era inaccessibile. La squadra dei vigili del fuoco sul posto si è calata per circa 8 metri, utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpinistiche Fluviali), recuperando e riconsegnando l'oggetto al proprietario.