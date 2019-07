La badante si ubriaca e chiede soldi: finisce a botte con l'anziano

di Bianca Vichi

ARCEVIA - Litiga con la badante perché chiede sempre soldi e si ubriaca e la discussione termina in una zuffa. Sono stati i vicini a chiamare i carabinieri di Arcevia nel tardo pomeriggio di mercoledì sentendo le urla e temendo che stesse accadendo qualcosa di grave.Il pensionato abita in centro storico e in molti hanno sentito il baccano provenire dalla sua abitazione. Sul posto è intervenuto anche un mezzo del 118 della postazione di Arcevia e un’auto medica da Sassoferrato. Per fortuna nulla di grave. I due si erano azzuffati, sferrando qualche calcio e la donna aveva anche graffiato l’anziano che presentava diversi segni sul corpo.