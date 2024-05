ARCEVIA Un anno di reclusione, pena sospesa, per gli atti osceni di cui erano state testimone alcune ragazzine. È la pena che il giudice Corrado Ascoli ha rifilato a un 61enne di Arcevia, finito alla sbarra per due differenti episodi a luci rosse. Uno faceva riferimento al novembre del 2021, l’altro al mese successivo. Per quest’ultimo fatto è arrivata l’assoluzione.

Nella precedente udienza era stata una studentessa, all’epoca 14enne, a riferire quanto visto nel novembre di tre anni fa, mentre si trovava sui tavoli del bar accanto all’istituto comprensivo Corinaldesi-Padovano. «Ero seduta al tavolo del bar vicino alla scuola, insieme a due mie compagne di classe, in attesa dell’autobus per tornare a casa. Mi sono voltata per vedere se fosse arrivato il pullman e mi sono trovata davanti quell’uomo che indossava la mascherina e un cappello. Era in piedi, si toccava i genitali. Per tre volte ci ha chiesto: lo volete?» il racconto della ragazza in aula. E ancora: «Non l’avevo mai visto, sono scappata dalla paura - aveva riferito in tribunale -. Poi ho raccontato quello che era successo a mia cugina e ai miei genitori». Il giorno dopo all’Ipsia di Arcevia si erano presentati i carabinieri, chiamati dal preside che, nel frattempo, era stato avvertito dai familiari di una delle giovanissime vittime. «Sapevamo di chi si trattava perché la descrizione era precisa e quell’uomo è conosciuto in paese - avevano spiegato al giudice due carabinieri che hanno condotto le indagini -. Spesso è ubriaco e ha molti precedenti». Tanto che al 61enne era stata contestata la recidiva.

Il secondo episodio contestato, e per cui è arriva l’assoluzione, faceva riferimento al dicembre del 2021: la procura accusava l’imputato di essere abbassato i pantaloni davanti a un gruppo di ragazzine.