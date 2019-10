Senigallia, apre un pesce per pulirlo trova carta di caramella all'anice

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Pulisce una gallinella e dentro ci trova la carta di una caramella Sperlari al gusto anice. L’immagine di quanto accaduto è stata postata su Facebook dal velista, conosciuto in città, ed è diventata subito virale. Centinaia le condivisioni.Il pesce aveva ingerito l’involucro della caramella che qualche incivile forse aveva gettato proprio in mare. «Tagliando per pulire la sacca dello stomaco era di una forma strana e gonfia – racconta -. All’inizio pensavo ad una sorta di massa tumorale e per curiosità, tagliando, è venuta fuori la sorpresa. La carta era stata probabilmente appallottolata e gettata. Altrimenti non mi spiego come abbia fatto ad ingerirla». Un’immagine che ha fatto molto riflettere. La conferma di quanto tutti sanno. Di come il mare sia inquinato dai rifiuti, soprattutto plastica.La gallinella era stata pescata mercoledì mattina al largo delle coste senigalliesi. «Pulendo delle gallinelle appena pescate questa mattina in Adriatico – ha scritto nel post -, ecco cosa aveva in pancia una di loro, incarto di Sperlari al gusto anice. Chissà di quale anno sarà?».