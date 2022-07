Malore stronca mamma di 37 anni, il figlio la ritrova senza vita

APIRO - Comunità sconvolta, notizia che sta diffondendosi velocemente lasciando senza parole in tanti. Un dramma quello che si è consumato ieri sera poco dopo le 20 con una donna di 37 anni rinvenuta senza vita nella propria abitazione. Stando ai primi elementi acquisiti dovrebbe essere stato un malore a non lasciarle scampo con il figlio di 14 anni il primo ad accorgersi di quanto era accaduto. Immediata la richiesta di soccorso ma non sono serviti a niente i soccorsi della medica di Cingoli e della pubblica assistenza Piros.