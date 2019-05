Ubriaco quattro volte oltre il limite â€‹imbocca la superstrada contromano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APIRO - Ha imboccato la superstrada 76 che da Fabriano porta a Jesi contromano, evidentemente confuso dall’alcol che aveva in corpo. E’ stata una notte di paura quella appena trascorsa lungo la superstrada. L’automobilista che ha provocato tanto trambusto è un 70enne jesino che alla guida della sua auto ha imboccato la superstrada presumibilmente nel Fabrianese, immettendosi contromano, con direzione Jesi. Grazie alla segnalazione, la centrale operativa dei Carabinieri di Jesi ha subito attivato le operazioni di messa in sicurezza della strada statale. L’automobilista è stato bloccato all’uscita di Apiro-Mergo. Sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, il 70enne è stato trovato in alto stato di ebrezza (con un tasso alcolemico pari a 1,86 g/l, quasi 4 volte oltre il limite). L’uomo è stato denunciato per la guida in stato d’ebbrezza oltre che per la guida contromano.