Anziana sola in casa i carabinieri sentono le sue grida e la salvano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Anziana di 92 anni scivola in casa e resta bloccata sul pavimento: i carabinieri, di passaggio, sentendo dalla strada le sue grida di aiuto, scavalcano la recinzione e riescono a salvarla. E’ successo ieri mattina, in un’abitazione di via Italia proprio nei pressi della Tenenza di Falconara. Una pattuglia in borghese stava facendo rientro in caserma, quando ha sentito le urla disperate di una donna che chiedeva aiuto. Hanno accertato che le grida provenivano dall’interno di un’abitazione al primo piano rialzato e, individuato l’appartamento, hanno scavalcato la recinzione del giardino. Sono entrati dalla finestra del soggiorno, trovando la poveretta distesa sul pavimento dolorante. La donna, nonostante i militari si fossero qualificati, ha impiegato qualche secondo per capire che erano Carabinieri in borghese e che erano lì per aiutarla. Un’ambulanza della Croce Gialla di Falconara ha trasportato l’anziana al pronto soccorso di Torrette. Ha riportato la frattura del femore, ma non è in pericolo di vita.