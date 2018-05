Anziana smaschera finto avvocato e sventa la truffa della cauzione bluff

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il finto avvocato, lo specchietto rotto, l’investimento-bluff. Non c’è limite alla fantasia dei truffatori. Ma per fortuna ci sono anche nonnine 007 che annusano la minaccia e alzano lo scudo, come la 79enne che ieri agli Archi, con l’aiuto della figlia, ha sventato il più classico dei raggiri: quello del sedicente avvocato che chiede soldi per liberare un parente arrestato dopo un incidente.