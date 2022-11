JESI - Ladri senza scrupoli in azione in città. Ignoti hanno preso di mira il quartiere residenziale compreso tra viale Cavallotti, via Fausto Coppi e via XX Luglio, a ridosso dei giardini pubblici. Una zona purtroppo già tartassata, in passato, dai ladri. I banditi hanno agito venerdì in pieno giorno, forse tenendo d’occhio i residenti prima di sgattaiolare dentro le abitazioni. Sono tornati da una povera pensionata, vedova, 82enne che abita sola in un appartamento al secondo piano di una palazzina condominiale in via XX Luglio non lontano dall’intersezione con via Fausto Coppi.

I precedenti

Erano già quattro volte che l’anziana subiva la visita sgradita dei topi d’appartamento. Questa, la quinta volta. Tuttavia i banditi ci hanno riprovato: hanno atteso che la signora uscisse per una commissione veloce alla vicina farmacia di via Coppi, qualche centinaio di metri di distanza. Erano da poco passate le 17,30. Poi si sono arrampicati su per il muro, agilissimi, fino a raggiungere un balcone. Hanno forzato gli infissi del finestrone, poi una volta penetrati in casa hanno messo tutto a soqquadro: hanno aperto sportelli, rovesciato cassetti, frugato negli armadi, buttato tutto per aria. Una ricerca frenetica estesa perfino al bagno, dove hanno svuotato anche il mobile dove erano riposti gli asciugamani. Un disastro, per portare via pochi monili di esiguo valore.

Lo choc

Uno choc per l’anziana che rientrando in casa ha trovato la stessa violazione e la devastazione già vissute troppe volte. Le lacrime piovute dagli occhi non erano tanto per il bottino, - già la vita le ha tolto l’essenziale - quanto per la paura, il senso di impotenza e la rassegnazione. La figlia, subito accorsa, ha allertato il numero unico 112. «Sono dei vigliacchi senza scrupoli - esplode la rabbia della figlia - ti tolgono la serenità e ti fanno vivere nel terrore. Poi per cosa? Solo oggetti di poco valore, sono cinque volte che entrano, ormai non c’è più niente! Per fortuna mia madre non era in casa comunque si è spaventata molto». Sul posto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi che hanno eseguito il sopralluogo e avviato le indagini del caso. Sembra che nessuno dei condomini si sia accorto di nulla, la zona non è vigilata da telecamere. Ma se qualcuno dovesse aver notato movimenti strani di persone o mezzi, lo riferisca ai Carabinieri, ogni segnalazione può essere utile. Sempre nello stesso quartiere ignoti hanno tentato di mettere a segno altri colpi nella serata di venerdì, per fortuna senza riuscirci. I residenti hanno trovato porte forzate e segni di tentativi di scasso.