Anziana investita in strada: ferita e portata in ospedale

LORETO - Paura ieri a Loreto, dove è stata scritta un’altra pagina del venerdì nero per i pedoni. In questo caso a essere investita è stata un’ottantenne. L’allarme è scattato ieri mattina a Villa Costantina. Per cause in fase di accertamento, l’anziana è stata investita ed è rimasta ferita in strada. Sono scattati i soccorsi e dalla cittadella sanitaria di Torrette si è alzata in volo l’eliambulanza. L’80enne è stata portata in codice rosso nel dipartimento d’emergenza.