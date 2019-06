Maxi rissa durante la finale Squalificato anche l'ex allenatore dell'Anconitana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - C'è anche Luca Bocchino, ex vice allenatore dell’Anconitana (esonerato a marzo) tra i giocatori che hanno tentato di scavalcare le recinzioni quando sono scoppiati i paurosi tafferugli sugli spalti del Martellini di Porto Sant’Elpidio, dove sabato sera è andata in scena la partita della vergogna - finale per il titolo regionale del campionato Amatori, che resterà vacante - tra il Real Fefo (la squadra sambenedettese per cui è tesserato) e il Pietralacroce, punite dal giudice sportivo con la sconfitta a tavolino e 600 euro di ammenda per ciascuna. Bocchino, fedelissimo dell’ex allenatore biancorosso Nocera, è stato squalificato per due giornate per «essersi arrampicato sulla rete di recinzione» durante la maxi rissa tra tifoserie. Il giudice sportivo ha assegnato la sconfitta a entrambe le squadre e ha squalificato un dirigente (fino al 30 settembre) e un allenatore del Real Fefo oltre a 5 giocatori (tra cui Bocchino e due del Pietralacroce) per un totale di 10 giornate.