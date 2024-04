ANCONA Il Comune ha sciolto la riserva: la fiera di San Ciriaco manterrà il percorso tradizionale, da mare a mare. I 360 stand si allungheranno dal Passetto al corso Garibaldi. Scelta la location anche per la manifestazione “Giardino in fiore” che quest’anno si terrà in piazza Pertini dal 20 al 21 aprile, a differenza della scorsa edizione che è andata in scena lungo il Corso. «Il sindaco ci ha tenuto che fosse collocata in piazza Pertini per intensificare le manifestazioni in quel punto della città» specifica Giuseppe Semprini responsabile tecnico e commerciale di Blu Nautilus, società che da anni si occupa di organizzare le maggiori manifestazioni fieristiche in città.

Lo street food

Piazza Pertini, come da tradizione, sarà compresa anche nella geografia degli spazi in cui si snoderanno le attrazioni della fiera di maggio (dall’1 al 4). «Gli ormai noti truck per lo street food e un palco per i concerti che cominceranno la sera del 30 aprile» annuncia Semprini. In tutto saranno 300 gli stand a carattere alimentare e non alimentare, 20 esclusivamente dedicati alla somministrazione diretta alimenti e bevande e 40 di prodotti artigianali (non alimentare). L’anno scorso la kermesse ha toccato la vetta delle 120mila presenze. Sulla riuscita dell’evento, ormai non c’è nessun dubbio. La fiera di San Ciriaco è entrata nelle pieghe della città e ad ogni edizione trascina visitatori dal tutta la provincia. L’unica incognita, come sempre, è il meteo.

La proposta floreale

Mentre saranno 40 in tutto gli stand che trasformeranno piazza Pertini in un giardino urbano con aiuole decorative e arredi floreali. Venti saranno gli operatori vivaisti e 20 tra piccoli artigiani e generi collaterali. Orario di apertura dalle 9 alle 20. Alla proposta di settore si aggiungeranno alcuni punti ristoro «per il food & beverage con prodotti locali» aggiunge Semprini. Con la primavera, dunque, tornano le manifestazioni cittadine che servono a ravvivare, in qualche modo, il centro portando presenze da tutta la provincia. Una tradizione che si rinnova di anno in anno, con proposte diverse e in qualche caso inedite rispetto alle precedenti edizioni.