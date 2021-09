Ha il Covid, malato oncologico muore a 80 anni. Quinto ricovero a Torrette in terapia intensiva: è un 73enne non vaccinato

ANCONA - Un ottantenne anconetano, positivo al virus e malato oncologico, è morto all’ospedale di Torrette: gli era stata somministrata una dose di vaccino. Salgono così a 972 le vittime del Covid nell’Anconetano. E salgono di nuovo a 5 i ricoveri nella terapia intensiva di Torrette.

Nelle ultime ore è stato ricoverato in Rianimazione un 73enne della provincia di Macerata che non si è mai vaccinato contro il virus, così come gli altri 4 pazienti assistiti in regime di terapia intensiva all’ospedale regionale. Sono in tutto 23 i pazienti Covid ricoverati, 18 dei quali, meno gravi, si trovano nel reparto di Malattie infettive. L’ultimo report del Servizio Sanità della Regione parla di 25 nuovi contagi in provincia di Ancona, con 1.172 persone in isolamento.

